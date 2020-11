Un souffle de participation citoyenne à La Possession

Lancé en Août 2019, le Comité Citoyen de La Possession a été renouvelé ce mardi 24 novembre afin de pouvoir permettre au plus grand nombre de citoyens de croire en la participation citoyenne et de la faire vivre !



Premier sur l’île au moment de son lancement, le comité citoyen de La Possession rassemble des citoyens volontaires ainsi que des citoyens tirés au sort dans l’annuaire, en assurant une équité entre hommes et femmes par quartier.

Ce procédé assure une transparence rassemblant ainsi des citoyens de tous les horizons professionnels, de tous les milieux sociaux sans distinction d'âge et assurant la parité.



L’objectif du comité reste ainsi de permettre à tout citoyen de participer à la vie publique de la commune en interagissant au plus près des services de la ville, en les impliquant davantage dans la vie de leur quartier, notamment dans l’aide à la décision auprès des élus sur les projets en cours d'élaboration.



Ayant été particulièrement apprécié des membres la première fois, ce second élan va pouvoir leur permettre d’être davantage force de proposition, de transmettre leurs idées et de participer à des réunions menées par la Ville.



Pour participer, il est possible de s'inscrire par mail en envoyant vos noms, prénoms, coordonnées, et numéros de téléphone à participationcitoyenne@lapossession.re ou contactant le 02 62 22 66 27.