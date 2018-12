Un sondage révèle le soutien massif des Réunionnais aux Gilets Jaunes

Selon IPSOS pour Réunion La Première, 76% des Réunionnais soutiendraient les Gilets Jaunes. S'ils sont favorables au mouvement, ils le sont moins aux blocages routiers, car 58% des interrogés les désapprouvent.



Des questions subsidiaires permettent d'affiner le sondage, en l'occurrence, la réaction des politiques réunionnais n'a pas convaincu la population de l'île: 67% des Réunionnais estiment que les élus ont "très mal" géré la crise, tandis que 25% disent penser que les élus l'ont "plutôt mal" gérée. En revanche, la prestation de la ministre des Outre-mer Annick Girardin a été bien accueillie, 45% des Réunionnais affirment qu'elle a "plutôt bien" géré la crise, et 16% qu'elle a "très bien" géré.



86% des personnes interrogées favorables à une réforme de l'octroi de mer



Quant à l'avenir de La Réunion, le pessimisme l'emporte sur l'optimisme, car 39% se disent "plutôt pas" optimistes, et 21% "pas du tout" optimistes, soit 60% de la population qui craint pour l'avenir. Les solutions, les Réunionnais ne les attendent pas des élus, car 86% ne leur font pas confiance pour améliorer la situation.



Interrogés sur les solutions à mettre en place, les Réunionnais répondent à 73% que les prix à baisser en priorité sont ceux de l'alimentation. Le mouvement a débuté sur la question des taxes sur les carburants, et, bien que l'alimentation soit leur principale préoccupation, les Réunionnais sont 88% à être favorables à l'annulation des taxes sur le carburant.



Interrogés sur des mesures de justice sociale, les Réunionnais interrogés y sont favorables : 95% souhaitent l'augmentation des pensions de retraite, et 80% souhaitent la réintroduction de l'Impôt Sur la Fortune.



Par ailleurs, à la question "Etes-vous favorable à une réforme de l'octroi de mer", 86% des Réunionnais répondent par l'affirmative, sans que des précisions soient données sur les modalités de cette réforme.



Un point semble tenir à coeur aux Réunionnais : la transparence en politique. En effet, 80% souhaitent "un homme, un mandat, une fonction", 90% souhaitent une gestion transparente des contrats aidés par Pôle Emploi.



Enfin, 88% des Réunionnais souhaitent lutter contre les monopoles économiques sur l'île.