Météo Un soleil radieux surtout en matinée

En début de journée, les éclaircies seront bien présentes sur une bonne partie de l'île. Il faudra attendre la mi-journée pour voir quelques cumulus venir ternir ce temps dégagé, notamment dans l'Est et l'Ouest en passant par St-Denis, "laissant cependant la côte Sud et les plus hauts sommets, situés au-dessus de 2000 mètres, au soleil", indique Météo-France. Les températures restent stables avec des maximales attendus de 27°. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Lundi 17 Octobre 2022 à 06:32

En début de journée, le temps est plutôt ensoleillé sur la majeure partie du territoire avec encore la fraîcheur de la nuit qui se fait ressentir, principalement dans les hauts. Plus tard dans la matinée, les nuages gagnent par l'Est de l'île et concernent le littoral entre Sainte-Suzanne et Saint-Philippe, la Plaine des Palmistes et les flancs du Volcan principalement. Quelques faibles ondées peuvent même les accompagner. L'Ouest reste plus lumineux bien que des nuages de pente commencent à décorer les hauteurs allant de Saint-Leu à la Possession.



Dés le milieu de journée, le gris l'emporte et la couche nuageuse s'étale alors sur l'ensemble de notre département, laissant cependant la côte Sud et les plus hauts sommets, situés au-dessus de 2000 mètres, au soleil. Des averses se déclenchent dans l'intérieur sans privilégier de zones en particulier mais les cumuls restent peu marqués.



Le vent d'Est-Sud-Est se renforce au fil de la matinée, avec des rafales voisines de 50 km/h sur la côte Sud et de 40 à 50 km/h dans le Nord. Les brises prédominent dans l'Ouest.



Peu de changement du côté des températures avec des maximales proches de 27°C à Saint-Denis, 23°C à Cilaos et 15°C au Maïdo.



La mer est peu agitée dans les zones déventées, agitée ailleurs avec une houle d'alizé proche de 1 mètre 50 qui déferle dans l'Est, ainsi que sur le Sud Sauvage.