Météo Un soleil radieux pour ce samedi

Le bulletin de Météo-France Réunion : Par NP - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 07:09

Dés son lever, le soleil brille généreusement sur l'ensemble du département avec néanmoins quelques nuages en transit ce matin. Seule la route des Laves subit un temps moins lumineux. Plus tard dans la matinée, quelques bancs nuageux fleurissent sur les pentes mais n'altèrent en rien l'impression de beau temps sur le département. Ce temps sec et bien ensoleillé perdure l'après-midi où les sommets réunionnais profitent d'un grand ciel bleu et quelques débordements nuageux s'opèrent en direction du Nord-Ouest.



Le vent d'Est à Sud-Est s'assagit avec des rafales voisines de 60 km/h entre Saint-Philippe et la Pointe au Sel et 50 km/h vers Sainte-Marie et le Chef-Lieu. Quelques pointes proches de 40 km/h sont également attendues dans les plaines.



Au meilleur de cette journée, les thermomètres affichent 23 à 27°C sur le littoral voire 28°C vers les plages de l'Ouest, près de 20°C dans les cirques et 13 à 15°C au Piton Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.



La mer est agitée au Nord et forte au Sud au déferlement d'une houle de secteur Sud voisine de 2 mètres 50 qui s'amortit lentement au fil de la journée.