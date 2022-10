Météo Un soleil omniprésent

Après un temps maussade ce lundi, le soleil fera un retour "quasi généralisé" sur l'île, prévoit Météo-France pour ce mardi. Quelques averses localisées sont attendues à la mi-journée sur les hauteurs de la moitié Nord de l'île. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 06:45

La Réunion se réveille sous un soleil quasi généralisé. Seuls quelques modestes nuages traînent le long du littoral Est ou dans les hauteurs du Nord et du Nord-Ouest. Au fil de la matinée les nuages se développent principalement sur les pentes Nord, de l'Est et du Nord-Ouest mais les averses restent anecdotiques. Partout ailleurs le soleil est omniprésent, à peine un fin voile de cirrus d'altitude confère au ciel un aspect laiteux. Les plages et les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude profitent d'un temps radieux.



À partir de la mi-journée c'est une couverture nuageuse plus dense qui s'étend sur une large moitié Nord du département apportant de petites averses éparses, notamment dans les hauts. Comme en matinée, les sommets restent dégagés, le Sud et les plages continuent de bénéficier d'un temps ensoleillé.



L'alizé d'Est à Sud-Est est modéré, les rafales sont de l'ordre de 40 à 50 km/h, voire 60 km/h et s'étendent de Saint-Pierre à Saint-Gilles en passant par la Pointe au Sel. Dans le Nord les rafales sont plus faibles, elles restent inférieures à 50 km/h.

Les températures maximales évoluent assez peu, elles sont comprises entre 24 et 27°C sur le littoral, entre 17 et 20°C dans l'intérieur des terres, 15 à 17°C dans les cirques, 13°C au Maïdo et 15°C au Pas de Bellecombe.



La mer est peu agitée au Nord-Ouest et agitée ailleurs. Deux petites houles déferlent sur les côtes réunionnaises, l'une australe qui s'amplifie autour de 1 mètre 50 en fin de journée et la seconde d'alizé qui s'amortit vers 1 mètre 20 en fin de journée.