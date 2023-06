Météo Un soleil généreux sur toute l'île

Le bulletin de Météo-France: Par NP - Publié le Vendredi 16 Juin 2023 à 06:53

En ce début de journée, de petites entrées maritimes circulent sur le Nord et l'Est du département sous un ciel nuageux et en lâchant quelques averses. Sur le reste du département, bien que nuageux aux premières heures, les nuages se dissipent et le soleil finit par percer et s'imposer.



Il faut attendre la mi-journée pour voir le retour d'éclaircies durables sur l'Est et le Nord-Est alors que des développements nuageux sans ambition sont observés le long des pentes de l'Ouest et du Sud-Ouest.



L'après-midi est ensuite plutôt calme et lumineuse dans l'ensemble avec une alternance de beaux moments ensoleillés entrecoupés de passages nuageux avec de rares averses attendues dans les hauts.



Les températures maximales restent légèrement au-dessus les normales de saison avec 28 à 30 °C sur le littoral, 14 à 16°C au Maïdo et au Volcan et 22 et 24°C dans les cirques.



Le vent de Nord-Est souffle en rafales de 40 à 50 km/h en Baie de la Possession et du côté du Tremblet. Les brises dominent entre la Pointe des Aigrettes et Saint-Joseph.



La mer est agitée au vent. Une houle australe déferle sur les côtes Ouest et Sud entre 1.5 et 2 mètres. La côte Est est concernée par une petite houle d'alizé peu significative.