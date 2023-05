Météo Un soleil généreux pour débuter le week-end

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 06:49

En ce début de matinée, le temps est clément sur la majorité de l'île. Cela ne va pas durer. Les nuages vont vite rentrés sur les pentes de la façade Est s'accompagnant de pluies et averses souvent durables et donnant localement de bons cumuls. Ce temps humide et pluvieux concerne les régions allant de Saint-Joseph à Sainte-Marie voire jusqu'au chef-lieu.



Sur l'Ouest, les éclaircies matinales sont plus durables mais avant la mi-journée, les nuages s'imposent également avec son cortège d'averses.



La frange littorale conserve quelques éclaircies même si le soleil devient plutôt rare du côté du Port et de la Possession l’après-midi avec des débordements pluvieux.



Les températures maximales sont de l'ordre de 27 à 30 °C en bordure de mer et autour de 24 à 27°C dans les cirques.



Le vent de secteur Est souffle en rafales jusqu'à 40 à 50 km/h vers Sainte-Marie et St-Pierre.



La mer est agitée au vent et la houle australe poursuit son amortissement et avoisine 1.5 mètre.