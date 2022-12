Un soleil généreux pour clore la semaine

La matinée s'annonce bien lumineuse avec un soleil généreux attendu sur l'ensemble de l'île. Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des remparts, laissant les hauts sommets dégagés.



L'après midi, une couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur et de petites averses se déclenchent sur les contreforts Nord, ainsi que sur les hauteurs de l'Est et de l'Ouest. La frange littoral continue de profiter de belles éclaircies.



Les brises prédominent sur le département.



La mer est belle à peu agitée, agitée sur le Sud au déferlement d'une petite houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50.



Les températures maximales oscillent entre 27 et 30°C sur le littoral, entre 17 et 22°C dans l'intérieur des terres, 18°C au Maïdo et au Pas de Bellecombe.