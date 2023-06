Société Un soleil dominant sur le littoral

Le bulletin complet de Météo-France: Par NP - Publié le Dimanche 25 Juin 2023 à 07:30

En ce début de matinée, nous conservons des conditions perturbées sur la moitié Sud de l'île sous un ciel très nuageux à couvert accompagnés de fréquentes averses. Sur la moitié Nord, le temps semble plus clément avec des passages nuageux entrecoupés d'éclaircies. L'évolution est ensuite favorable à partir de la mi-journée.



En effet, même si les nuages résistent un peu sur le Sud, le soleil fait de plus en plus d'apparitions et s'imposent sur les littoraux Ouest et Est. Mis à part quelques averses ici ou là possibles dans les hauts les conditions s'améliorent partout jusqu'en soirée.



Les températures maximales sont fraîches et en baisse avec 23 à 26°C sur le littoral, 12 à 13°C au Maïdo et au Volcan, et 19 à 21°C dans les cirques.



Le vent de secteur Sud est soutenu sur les plages et sur les hauts de Sainte-Rose avec des rafales de 60 à 65 km/h possibles en journée. Sur le Nord et le Sud, les brises l'emportent généralement.



La mer est forte dans l'Ouest et le Sud au déferlement d'une houle australe de 3 à 3,50 mètres. La plus grande prudence est donc de mise pour les activités nautiques et les promenades le long du littoral.