Météo Un soleil dominant ce mercredi

Le bulletin de Météo-France Par NP - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 06:33

Le jour se lève sous un ciel dégagé sur l'essentiel du département. Mais, une fois n'est pas coutume, les entrées maritimes de la nuit tardent à évacuer l'Est de l'île où de petites averses arrosent les premières pentes orientales du volcan ainsi que les environs de Sainte-Rose.



Au fil de la matinée le piémont se pare de cumulus, mais les cirques, les sommets de plus de 2000 mètres d'altitude ainsi que les plages du Sud et de l'Ouest profitent encore d'un généreux soleil. A la mi-journée la couverture nuageuse coiffe désormais l'ensemble de l'île à l'exception du littoral, voire du cirque de Cilaos qui semble résister à l'ennuagement. Cette grisaille laisse fleurir de petites averses éparses, notamment dans les hauts, mais qui, au fil des heures, glissent vers le Nord-Ouest pouvant apporter des cumuls significatifs du côté de la Montagne.



Dans l'après-midi les averses s'estompent peu à peu, mais la grisaille persiste encore quelques heures avec ça ou là quelques ondées. Le littoral bénéficie toujours d'un temps clément.



L'alizé est faible et offre un régime de brises prédominant sur la façade Ouest de l'île. Les rafales n'excède pas les 30 à 40 km/h le long du Sud Sauvage.



Les températures maximales évoluent peu. Le mercure affiche 18 à 20°C au volcan et au Maïdo, 25 à 27°C dans les cirques et 30 à 33°C sur le littoral.



La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Ouest au Sud et une petite houle d'alizé à l'Est.