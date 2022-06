Météo Un soleil dominant ce mercredi

"À peu près le même scénario que la veille" prévoit Météo-France pour ce mercredi. A savoir du soleil sur une très grande partie de l'île et des températures maximales en dessous des normales saisonnières. Par NP - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 06:30

Des faibles entrées maritimes s'attardent en matinée sur le sud de l’île entre la Pointe au Sel et la Pointe de la Table avec par moment quelques débordements vers l'Anse des Cascades, de petites averses passagères sont à craindre sur ces régions . Cette grisaille devrait se montrer un peu plus tenace que la veille et il faudra généralement attendre la mi-journée pour voir le retour de franches et durables éclaircies. Plus au nord, c'est du beau temps Cirques, sommet du Volcan et Plaines sont au soleil.



L’après midi, les nuages de pente se développent sans excès et l'impression de beau temps l'emporte, notamment sur les pentes de l'Est où les nuages sont discrets.



Les températures maximales restent en deçà des normales saisonnières le long du littoral avec 23 à 26 degrés, mais grâce à un soleil généreux elles tutoient les normales dans les hauts avec 15 à 18 degrés



Le vent de secteur Sud-Sud-Est faiblit légèrement, en journée les rafales sont comprises entre 50 et 60km/h le long des plages de l'Ouest ainsi que sur le littoral Est, de Sainte-Suzanne à Sainte-Rose.



La mer est forte de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose, avec une houle de secteur Sud comprise entre 2 mètres 50 et 3 mètres qui s amortit entre 2 et 2 mètres 50 l'après midi. La mer est peu agitée à agitée ailleurs.