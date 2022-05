Météo Un soleil dominant ce mercredi

Malgré quelques gouttes de pluie la nuit dernière, le temps sera très dégagé ce mercredi. Un temps clément, sec et lumineux perdurera une grande partie de la matinée. L'après-midi, soleil et chaleur resteront prépondérants, notamment sur le littoral. Par NP - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 06:37

Au fil de la matinée, les nuages se développent le long des versants montagneux, mais cela reste discret et l'impression de beau temps domine.



L'après-midi pas de grand changement, nuages et soleil se partagent le ciel dans l'intérieur, avec des éclaircies plus franches du côté du Volcan et des hauts sommets.



Les nuages ont tendance à déborder vers le Nord-Ouest apportant un peu d'ombre entre Saint-Paul et la Possession. Quelques débordements nuageux du côté de Saint Philippe également. Partout ailleurs le littoral conserve de belles périodes ensoleillées.



Le vent est de secteur Est à Nord-Est faible à localement modéré. La mer est peu agitée, agitée aux endroits ventés ainsi qu'au déferlement d'une petite houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 le long des côtes Sud-Est et Est.