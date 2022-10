A la Une . Un soleil dominant ce mardi

Météo-France prévoit un scénario quasi-similaire à hier avec un soleil présent sur une bonne partie de l'île. Les températures restent stationnaires sur le littoral et au-dessus des normales saisonnières dans l'intérieur de l'île. Par NP - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 06:12

Au lever du jour, le soleil est largement présent sur l'ensemble de la Réunion : Cirques, plaines et sommets sont au soleil. Au fil des heures, quelques nuages font leur apparition à mi-pentes, principalement du côté de la Plaine des Palmistes et dans les hauts de l'Ouest, mais le temps reste sec. L’après-midi, ceux-ci s'étalent plus généreusement sur le quart nord-ouest de l’île avant de glisser vers l’océan apportant un peu d'ombre entre Saint Gilles et Sainte-Marie en passant par la route du littoral. Dans les cirques, les éclaircies résistent notamment dans Cilaos. Sur la moitié Sud, du côté du Tampon, de la Plaines des Cafres, du Volcan et vers le Grand Bénare, le soleil reste majoritaire.

Les températures sont stationnaires par rapport à la veille, toujours supérieures aux normales de 2 à 4 degrés dans les Cirques et sur les sommets où les thermomètres affichent plus de 20°C.



Le vent de secteur Est-Sud−Est reste modéré sur les littoraux sud, sud-ouest et nord, avec des rafales voisines de 50 km/h. Quelques rafales de l'ordre de 40 km/h sont également attendues sur les plus hauts sommets. L'après-midi, un petit vent de sud rentre sur les plages de l'Ouest.



La mer est agitée, avec une houle de Sud-Ouest sur la côte Ouest et une houle d'alizé ailleurs, toutes deux voisines de 1 mètre 50.