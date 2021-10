A la Une . Un soleil bien présent pour clôturer la semaine

Le temps continue de s'améliorer ce vendredi dans l'île. Dans son dernier bulletin, Météo-France prévoit en effet un bel ensoleillement sur l'ensemble de l'île, même si quelques gouttes de pluie sont tout de même à prévoir dans le secteur nord-ouest. Les températures restent dans la moyenne des normales saisonnières. Le bulletin complet de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 06:03

Alizé devenant modéré à assez fort dans une masse d'air qui poursuit son assèchement.



Une journée agréable se profile sur l'île avec une matinée bien ensoleillée partout. Des nuages se développent l'après-midi, de préférence sur les hauteurs de la Possession et de Saint-Paul. Des averses faibles et peu significatives sont alors possibles dans ce secteur. Ailleurs, les périodes ensoleillées alternent avec les passages nuageux jusqu'en fin de journée.



Les températures maximales restent très douces et oscillent entre 26 à 28°C sur le littoral, entre 22 et 24°C dans les cirques et entre 17 à 18°C au Maïdo ou au volcan.



L'alizé se renforce sensiblement avec des rafales avoisinant 70 km/h attendues dans le Sud. Elles sont moindres dans le Nord avec 50 à 60 km/h prévus vers Sainte-Marie. Un vent de Sud, proche de 40 km/h, rentre sur les plages de l'Ouest l'après-midi. Le vent se lève dans les hauts en journée également.



La mer est agitée au vent. La houle australe continue de s'amortir et s'approche de 1 mètre 50 en journée.