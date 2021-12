Météo Un soleil bien présent pour ce samedi de Noël

La chaleur sera bien présente en ce jour de Noël. Selon les prévisions de Météo-France, il faudra s'attendre à un soleil un peu voilé et à de la chaleur dans la matinée. Un scénario qui devrait évoluer dans l'après-midi avec la présence de quelques nuages assez dense notamment en montagne. Les températures, elles, seront bien supérieures aux normales saisonnières. Le bulletin complet de Météo-France: Par NP - Publié le Samedi 25 Décembre 2021 à 06:19

Noẽl au balcon.



Du soleil ( un peu voilé) et de la chaleur en matinée, tempérée quelque peu l'après-midi par une présence nuageuse assez dense en montagne. Tout comme hier, les averses diurnes se réservent les alentours de Sainte-Rose. Ailleurs sur l'île le ciel lumineux persiste.



Les thermomètres affichent toujours des températures bien au delà de la normale d'une fin décembre avec des valeurs proches de 30 degrés dans les cirques par exemple !



Le vent de Nord-Ouest à Ouest garde une belle allure près des plages et dans les environs de Saint-Pierre, 50 à 60 km/h en rafales. Le nord et l'Est connaissent aussi un littoral venteux en journée.



La mer est légèrement chahutée dans le Sud mais pas de houle significative.