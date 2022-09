Météo Un soleil bien capricieux

Le bulletin de Météo-France : Par NP - Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 à 07:01

Le soleil du matin va rapidement se cacher derrière les nuages au cours de la matinée. Pour le trouver, il faudra aller sur la côtes sur les zones exposées au vent du côté de Saint-Pierre ou de Sainte-Marie. Le cirque de Cilaos conserve également une bonne exposition au soleil avec les sommets supérieures à 2000 m. Les températures sont de saisons avec 25 à 27 °c sur le littoral, 19 à 22 °c dans les cirques et 15 à 17 °c au Maido ou au Volcan.



Le vent maintient son allure d'environ 50 km/h en rafales sur tout le pourtour côtier, remontant jusqu'aux plages.



Une houle australe déferle sur le sud sauvage et va s''amortir progressivement après avoir atteint pratiquement 3 mètres tôt le matin, les vagues n'atteignent plus que 2 mètres en moyenne en fin de journée.