A la Une .. Un soldat français d'origine malgache tué au Mali

Tojohasina Razafintsalama, 26 ans, né à Mahazarivo, à Madagascar s’était engagé avec le 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes en 2018. Il avait été déployé au Mali le 14 juillet 2020. Le militaire de la force française Barkhane au Sahel a été tué, jeudi 23 juillet, "lors de combats contre les groupes armés terroristes", ont annoncé l’Elysée et l’armée française. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 10:00 | Lu 411 fois

"L’engin blindé [dans lequel était le soldat] a sauté au contact d’un véhicule suicide chargé d’explosifs", a précisé la ministre des armées, Florence Parly, dans un communiqué.



L'explosion a également fait deux blessés, deux autres soldats présents dans le véhicule. Les militaires étaient en mission de reconnaissance. Ils ont été évacués dans un état grave vers l’hôpital militaire de Gao avant d’être rapatriés dans la soirée, a précisé l’état-major.



Le décès de Tojohasina Razafintsalama porte à 43 le nombre de soldats français morts au combat dans les opérations Serval (2013) et Barkhane (depuis 2014).



