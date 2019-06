Un soldat américain et son amour de jeunesse réunis 75 ans plus tard

Ils se sont rencontrés et aimés pendant deux mois en 1944 alors que la 2 ème guerre mondiale battait son plein. Un soldat américain de 24 ans, Kara Troy (KT) Robbins, a rencontré Jeannine Ganaye, 18 ans, alors qu’il stationnait avec son régiment à Briey (Meurthe-et-Moselle). Cette histoire d’amour a commencé il y a 7 ans et ne durera que deux mois, interrompue par la guerre.Envoyé sur le front de l'Est, Kara Troy ne reviendra jamais dans le village lorrain. Il rejoindra directement les Etats-Unis à la libération, le séparant définitivement de la jeune Jeannine. Les deux amoureux finiront par faire leur vie chacun de leur côté, comme le rapporte LeParisien.C'est 75 ans plus tard, devant les caméras de France2, que les deux amoureux se retrouvent dans un Ehpad à Montigny-les-Mets, lieu de résidence de Jeannine. Véritablement émus, les deux anciens amoureux ont vécu des retrouvailles bouleversantes.