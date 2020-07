Publireportage Un site pour trouver des logements...

Que cela soit à La Réunion où en Métropole, la question du logement est souvent complexe à gérer. Un site propose des offres de logements indépendants ou chez l'habitant, en colocation ou encore en location contre services. Par Catherine RONIN - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 10:13 | Lu 2704 fois



La proximité du lieu d'études, le type de logement, l'équipement, le loyer, les dates de disponibilité sont autant de facteurs qui peuvent être pris en compte par le logiciel.

Toutes les formes d'habitat sont proposées: logements indépendants ou chez l'habitant, colocations, appartements, studios, chambres



Certaines offres sont labellisées par les équipes Crous. Elles répondent à certaines exigences en termes de :

- Respect des critères réglementaires du logement décent (surface, sécurité etc.)

- Performance énergétique des bâtiments

- Montant du loyer, des charges, et des éventuelles prestations

- Respect des bonnes pratiques en matière de rapports locatifs entre le bailleur et le locataire

- Localisation à proximité des établissements d'enseignement supérieur et des équipements sportifs et culturels. -



Lokaviz est consultable librement. Pour contacter un bailleur, il faut créer un compte sur Lokaviz. Pour ce faire, munissez-vous de votre numéro INE ou, d'un document prouvant que vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou un certificat de scolarité, relevé de note du bac si vous venez de l'empocher.



