Un site de rencontres mène une Mauricienne chez un Réunionnais au très lourd passé judiciaire

Elle a pu se libérer des griffes de celui qui lui avait vendu du rêve. Une Mauricienne a permis l’arrestation d’un homme dont elle ignorait le passé très chargé en matière de crimes sexuels. Par LG - RL - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 23:37

Croyant au grand amour, une Mauricienne subit des sévices sexuels à La Réunion

Nous vous relations hier la terrible mésaventure subie par une Mauricienne âgée de 52 ans. Sur les conseils de ses amies, elle décide de franchir le pas des sites de rencontres. La célibataire teste un site relativement connu qui se dit 100% gratuit à l'inscription autant pour les femmes que pour les hommes.



Sur cette plateforme, l’attirance semble réciproque entre un célibataire réunionnais et elle. Sur sa fiche de présentation en tout cas, il paraît bien de prime abord. Le Réunionnais, proche de la soixantaine, s’y montre sous son meilleur jour, dit qu’il travaille par exemple, mais elle découvrira une fois arrivée à La Réunion qu’il n’en est strictement rien. Son billet est pris pour La Réunion et la voilà chez son amoureux à partir du 20 mai.



Elle comprend dès le premier jour qu’elle s’est fait duper. Son hôte n’a qu’un but en tête : abuser d’elle. Il lui fera subir des sévices sexuels et tentera même de lui imposer une relation avec l’un de ses dalons.



En récidive de récidive



Après une semaine durant laquelle celui qui l’héberge veillera le moindre de ses faits et gestes, elle parvient à lancer un SOS à ses enfants restés à Maurice. Les gendarmes de La Réunion sont mis sur la piste du bourreau et ne tardent pas à lui rendre visite. C’est le jour de la fête des mères que cette Mauricienne parvient donc à sortir de cet enfer, à déposer plainte puis à retourner dans l’île soeur.



L’histoire, qui donne déjà une idée du profil de l’agresseur à qui elle a eu affaire, n’est rien comparé à ce que nous sommes en mesure de vous révéler sur le casier judiciaire de son bourreau.



Très connu de la justice, ce Réunionnais a été condamné une première fois à 14 ans de réclusion criminelle pour viol. Lors de sa deuxième condamnation, il a écopé de 19 ans de prison mais a bénéficié d’une confusion de peines.



