Un simulateur pour ne plus passer à côté des aides sociales

Afin de se retrouver dans la jungle des aides sociales proposées par le gouvernement, ce dernier a décidé de mettre en place un simulateur. En effet, comme rapporté par l'Observatoire des non-recours aux droits et services, ce sont plusieurs milliards d'euros en aides sociales qui ne sont pas demandés par des bénéficiaires qui s'ignorent. Par NP - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 16:52





Afin de faciliter ces démarches dans la jungle des sigles comme APL, RSA, ACS, AAH..., la plateforme A quelles aides avez-vous droit ? Nombre d'administrés ne sollicitent pas les allocations qui leur sont pourtant destinées.Afin de faciliter ces démarches dans la jungle des sigles comme APL, RSA, ACS, AAH..., la plateforme mesdroitssociaux.gouv.fr permet à chaque bénéficiaire de savoir s'il est éligible et de connaître le montant de l'aide allouée. Il pourra ensuite demander immédiatement la prestation à laquelle il peut prétendre, que ce soit pour les aides au logement (APL), le revenu de solidarité active (RSA), l'aide pour la complémentaire santé (ACS) ou encore l'allocation aux adultes handicapés (AAH). A vos claviers.







