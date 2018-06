Party

Un show fabuleux rien que pour les femmes

Ils s’appellent Angelo, Nathan, Chris et Alain, artistes spécialisés dans l’effeuillage masculin, ils étaient de passage au Casino de Saint-Gilles vendredi soir pour une sympathique soirée entre filles, que pour les filles.



Plus d’une soixantaine privilégiées ont fait connaissance avec les chippendales des Body Exciting qui ont présenté leur fabuleux show tout en charme et muscles sur différents tableaux : glamour, militaire, sportif, marin. Un spectacle majestueux bourré d’humour et de magie avec la participation du public.



Toutes ont eu le privilège de toucher ces beaux torses dénudés. Mesdames vous avez été bien servies… avec respect !

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com