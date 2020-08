La grande Une Un service de la mairie centrale de Saint-Denis touché par des cas Covid

La mairie de Saint-Denis est directement concernée par deux cas Covid. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 18:53 | Lu 1686 fois





Dès que les résultats de laboratoire étaient connus, l'intégralité du personnel concerné dans ce service a été prié de rester à domicile pour continuer de travailler. Au vu des recommandations de l'ARS, la présence de ces deux cas ne nécessitait visiblement pas de fermeture d'autres services.



Cette décision passe mal au sein des services puisque, comme le font remarquer des agents, "nous utilisons les mêmes ascenseurs, fréquentons les mêmes locaux". Jeudi 13 août, au cours d'une conférence de presse, la maire de Saint-Denis faisait justement le point sur la progression du virus dans sa commune, notamment en prévision de la rentrée scolaire imminente.



Ericka Bareigts annonçait vouloir tester le personnel en lien avec le milieu scolaire "sous la forme de testing de nos personnels", sans évoquer la situation des agents de la mairie centrale à ce moment-là.



"Tous les agents de la ville qui ont été en voyage - puisque j'ai envoyé une directive - doivent aller faire un test. Il n'y a pas de testing à la mairie de Sainte-Clotilde. Il y a un lieu qui va être ouvert aux tests et qui va recevoir les agents de la DPEG (direction projet éducatif global), de la BRS (restauration scolaire) et de la Caisse des écoles", annonçait-elle jeudi dernier.



Ericka Bareigts rappelait également que les agents de la mairie n'étaient pas tenus d'effectuer un test mais qu'elle "allait demander personnellement en tant que maire, d'accepter le test. Ils peuvent dire non mais tous m'ont dit oui", répondait-elle à une question L'un des services de la mairie centrale de Saint-Denis connaît deux cas de coronavirus. Selon nos informations, deux agents ont reçu leur résultat lundi 10 août.Dès que les résultats de laboratoire étaient connus, l'intégralité du personnel concerné dans ce service a été prié de rester à domicile pour continuer de travailler. Au vu des recommandations de l'ARS, la présence de ces deux cas ne nécessitait visiblement pas de fermeture d'autres services.Cette décision passe mal au sein des services puisque, comme le font remarquer des agents, "nous utilisons les mêmes ascenseurs, fréquentons les mêmes locaux". Jeudi 13 août, au cours d'une conférence de presse, la maire de Saint-Denis faisait justement le point sur la progression du virus dans sa commune, notamment en prévision de la rentrée scolaire imminente.Ericka Bareigts annonçait vouloir tester le personnel en lien avec le milieu scolaire "sous la forme de testing de nos personnels", sans évoquer la situation des agents de la mairie centrale à ce moment-là."Tous les agents de la ville qui ont été en voyage - puisque j'ai envoyé une directive - doivent aller faire un test. Il n'y a pas de testing à la mairie de Sainte-Clotilde. Il y a un lieu qui va être ouvert aux tests et qui va recevoir les agents de la DPEG (direction projet éducatif global), de la BRS (restauration scolaire) et de la Caisse des écoles", annonçait-elle jeudi dernier.Ericka Bareigts rappelait également que les agents de la mairie n'étaient pas tenus d'effectuer un test mais qu'elle "allait demander personnellement en tant que maire, d'accepter le test. Ils peuvent dire non mais tous m'ont dit oui", répondait-elle à une question à l'issue de la conférence