Un séjour de cohésion pour le Service National Universel

Le Service national universel (SNU) est un dispositif visant à faire découvrir aux jeunes de nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoires, de personnes, d’activités ou d’engagement. Il s'agit de donner aux jeunes les clés de leur avenir à travers une aventure inclusive et universelle. Pour la première fois, au moins un séjour de cohésion est organisé dans tous les départements, dont l’outre-mer et La Réunion. Dans l’île, celui-ci s’est tenu du 21 juin au 1er juillet.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 3 Juillet 2021 à 11:56

Du 21 juin au 1er juillet 2021, près de 18 000 jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans ont participé à la deuxième édition du séjour de cohésion du SNU, pour la première fois dans tous les départements de France, dans l’Hexagone et dans les outre-mer. C’est une véritable montée en puissance du dispositif.



En 2019, le SNU était lancé avec 2 000 volontaires dans 13 départements pilotes.



En 2020, en raison de la crise sanitaire, seuls 75 volontaires avaient pu effectuer leur séjour de cohésion en Nouvelle-Calédonie, territoire alors épargné par la crise sanitaire.



À terme, l’objectif est de généraliser le SNU afin qu’il puisse concerner l’ensemble d’une classe d’âge. La Journée défense et citoyenneté sera intégrée au séjour de cohésion.



Le séjour de cohésion de deux semaines en hébergement collectif a été pensé comme un temps pédagogique et d’ouverture permettant la mise en œuvre concrète de la citoyenneté, de la cohésion et de l’autonomie au contact de jeunes aux profils variés.



Les participants sont représentatifs de la diversité de notre jeunesse : scolarisés dans des filières générale, technologique, professionnelle, agricole. D’autres sont décrocheurs, inscrits en mission locale ou apprentis. Certains sont en situation de handicap. Ils ont grandi et vivent dans des territoires urbains, périurbains et ruraux. Au cours de ce séjour, les jeunes volontaires participeront à des activités collectives variées et bénéficieront de bilans individuels (détection de l’illettrisme, bilan de compétences, notamment numériques, conditions physiques...).



Le SNU représente, pour de nombreux volontaires, une expérience inédite de vie.



Cette année, en raison de la crise sanitaire, il a été décidé de n’accueillir que des jeunes Réunionnais.



Certains jeunes peuvent également percevoir le séjour de cohésion du SNU comme une occasion de s’ouvrir à la suite d’expériences de vie plus ou moins douloureuses. L’effet de groupe, l’éloignement de la famille et des amis, les thématiques abordées et la bienveillance de l’encadrement favorisent une parole différente des temps scolaires ou de loisirs. Le SNU se veut ainsi un moment privilégié dans la construction du parcours du jeune volontaire.



À la suite de cette première phase, les jeunes volontaires réaliseront une mission d’intérêt général (MIG) d’une durée de deux semaines également, entre juillet 2021 et juin 2022.





Les chiffres clés sur le SNU 2021 à La Réunion



132 jeunes volontaires âgés de 15 à 18ans



1 centre d’hébergement situé à La Saline



Du 21 juin au 1er juillet : 12 jours de vie en collectivité



2 des jeunes volontaires se déclarent en situation dehandicap et 5 sont en situation de décrochage scolaire



53% des volontaires sont des jeunes filles



Des activités structurées autour de 7 thématiques



84 heures de mission d’intérêt général (MIG), à réaliser dans l’année qui suit le séjour de cohésion au sein d’un service public, association, d’une collectivité, d’un corpsen uniforme....



18 maisonnées non mixtes



Un encadrement assuré par 18 tuteurs et 6 capitaines



