Un séisme ressenti dans le Nord de l'île

Le séisme a été ressenti dans le Nord en particulier, même si à cette heure beaucoup étaient encore au lit. À Sainte-Marie, dans le quartier de la Grande Montée, quelques habitants ont pourtant été réveillés par la secousse sismique.



Karim, 12 ans est tombé de son lit. "Ça a tremblé depuis en bas et comme j’habite à l’étage, je suis tombé de mon lit. J ‘ai eu peur et je me suis demandé ce qu’il se passait".



"Mon lit a tremblé, c’est bizarre comme sensation, comme si tout bougeait d’un coup", déclare Annie, une habitante du quartier.



D'autres ne se sont pas laissé émouvoir par cet évènement. "Ce matin j'étais encore dans les vapes", conclut René-Claude.