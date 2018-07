Un séisme de magnitude 2,1 ressenti ce lundi matin

Ce lundi, à 06h02, un séisme de magnitude 2,1 (sur l'échelle de Ritcher) a été ressenti par des habitants de l’île, principalement dans le nord.



Ce séisme a été enregistré par les sismomètres de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. "Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 10 km sous le niveau de la mer dans le secteur de la roche Ecrite, à 7 km au sud-ouest de Sainte-Clotilde", indique l'observatoire. L'événement est isolé et est d'origine tectonique.



Ce type d’événements, ressenti par la population, est enregistré plusieurs fois par an, est-il souligné. Un autre séisme a été enregistré dans le secteur de Mafate, non ressenti par la population.