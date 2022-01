A la Une . Un séisme de 2,5 de magnitude ressenti au large de Mayotte

Un mini-séisme quasiment imperceptible a été ressenti tôt ce samedi au large de Mayotte. D'une magnitude de 2,5 sur l'échelle de Richter, il a été localisé très tôt ce matin aux alentours de 5h30 à une trentaine de kilomètres à l'Est de l'île aux Parfums. Par NP - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 15:30





Situé à 3.500 mètres de profondeur, la taille de ce nouveau volcan situé à une cinquantaine de kilomètres à l'Est de Mayotte était estimé à l'époque à 800 m de hauteur avec une base de 4 à 5 km de diamètre. Selon nos confrère de Linfo Kwezi, l'épicentre du séisme est estimé à 43 kilomètres de profondeur et serait "un bébé de l'essaim de séismes" qui avait débuté en mai 2018, prélude à la découverte d'un volcan sous-marin un an plus tard . La découverte de ce volcan avait été faite par le Marion-Dufresne.Situé à 3.500 mètres de profondeur, la taille de ce nouveau volcan situé à une cinquantaine de kilomètres à l'Est de Mayotte était estimé à l'époque à 800 m de hauteur avec une base de 4 à 5 km de diamètre.

