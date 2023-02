Un secteur sinistré....

L'origine de ma motivation pour une publication, le ressenti du représentant local de la CNL sic Eric Fontaine :

["La Réunion capitale Française de l'indécence dans les immeubles neufs. 101 immeubles de moins de 10 ans ont un ou plusieurs logements ou parties communes indécents. C'est le dernier recensement de la Cnl grâce aux informations des locataires. J'ai visité les 101 immeubles. Ce n'est malheureusement qu'un chiffre provisoire."]



Mdlr

Promoteurs, constructeurs , concepteurs, à mettre dans le même sac ou à retrouver dans le fond du panier ..

Le scandale dans les constructions de bâtiments à la Réunion ..

Et la profession ne pipe mot.

Les défauts de conception et de réalisations se multiplient à la pelle à chaque construction d'immeubles ..

Le bâtiment est un secteur qui pose problème à la Réunion ...il serait tant qu'une commission d'enquête s'intéresse à la situation ...et que les instances professionnelles s'alarment ..

C'est un peu le fond du panier !



Dans l'immeuble que j'occupe depuis une quinzaine d'années (secteur privé ) c'est dix années de combats y compris juridiques pour résoudre les désordres connus..3 expertises judiciaires.. une demi dizaine de rapports déposés suite à des recherches de fuites ..et je reçois encore la semaine prochaine une mission d'expertise de mon Assurance en vue de faire reconnaître mon logement impropre à une utilisation normale ..en vue de réparations de préjudices ...et ou d'un relogement provisoire.



Quand vous achetez une voiture il y a bien une garantie d'usine ou du constructeur qui s'ajoute à la garantie commerciale ...dans l'achat ou la construction d'un bien immobilier c'est la galaxie des baiseurs de paquet .



C'est le respect de ma personne et de mes droits en qualité de copropriétaire que je défends.



Et nul besoin de se sentir complotiste.