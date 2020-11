Un second dépistage de la Covid-19 au Front de mer de Saint-Paul

Engagée au coté de l’Agence Régionale de la Santé La Réunion, La Ville de Saint-Paul reste proactive et solidaire dans la lutte menée contre la propagation de la Covid-19. En effet, le vendredi 27 novembre, une campagne de dépistage de la Covid-19 s’est déroulée au Front de mer de Saint-Paul.



Toujours dans une volonté d’assurer la sécurité de la population, la ville de Saint-Paul invite les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois à observer la plus grande vigilance.



Adoptons les bons réflexes :



– Restons vigilants ;

– Appliquons les gestes et les mesures barrières pour stopper la progression de la pandémie ;

– Lavons-nous les mains régulièrement et évitons les poignées de mains et les embrassades ;

– Respectons une distance d’au moins 1 mètre avec les autres ;

– Toussons ou éternuons dans notre coude ;

– Utilisons un mouchoir à usage unique que nous jetons à la poubelle ;

– Contactons notre médecin traitant en cas d’apparition du moindre symptôme : fièvre, toux, courbatures, perte du goût et de l’odorat…