Un second cycle de faculté de médecine en septembre 2023 à La Réunion

La Présidente de Région et Présidente du conseil de surveillance du CHU, Huguette Bello, a reçu la Ministre déléguée auprès du Ministre de la santé et de la prévention, chargée de l’organisation territoriale et des professions de Santé, Madame Agnès Firmin Le Bodo.



Elles ont procédé à un tour d’horizon des questions relatives à la santé et aux hôpitaux à La Réunion. Au cours de cet échange, la Présidente de Région a fait part du souhait de voir se déployer à La Réunion un cycle complet de faculté de médecine.



En réponse, madame la Ministre a annoncé l’ouverture du second cycle à la rentrée de septembre 2023.



C’est un dossier sur lequel la Présidente de Région s’est engagée de longue date, avec l’objectif de développer et enrichir l'offre de formations, dans le cadre du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales de la Région qui est en cours d’élaboration.