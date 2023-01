A la Une . Un scootériste sans brevet, drogué et porteur d'oreillettes intercepté par les gendarmes

Voici le bilan de l'opération des gendarmes de l'Escadron départemental de Sécurité routière de La Réunion menée jeudi après-midi dans l'Ouest : Par NP - Publié le Vendredi 6 Janvier 2023 à 11:09

Ce jeudi, de 16 heures à 18 heures, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé une opération de contrôle des flux ayant pour objectif principal, le contrôle des deux-roues motorisés sur le secteur de Boucan-Canot et St-Gilles-les-Bains.



27 infractions ont été constatées en deux heures de contrôle dont :



1 conduite sous l’emprise de stupéfiants, 2 défauts d’assurance, 1 défaut de brevet de sécurité routière, 3 nuisances sonores, 5 non-port de gants, 4 conduites avec téléphone, 3 non-respects de priorité, 8 infractions diverses concernant les équipements des véhicules.

Carton Rouge pour le pilote d’un cyclomoteur qui circulait sous l’emprise de stupéfiants, sans être titulaire du brevet de sécurité routière, sans avoir souscrit d’assurance pour son engin et en étant porteur d’oreillettes. Son deux-roues a été immédiatement remisé en fourrière et il devra expliquer son comportement devant le tribunal judiciaire de St-Pierre.