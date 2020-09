A la Une . Un scootériste fauche un piéton

Un homme est dans un état grave après avoir été percuté par un scooter dans la nuit de vendredi à samedi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 07:30

Un terrible accident s’est déroulé rue Richard Wagner à Sainte-Clotilde dans la nuit de vendredi à samedi. Un homme de 30 ans a été fauché par un scooter vers 2h du matin. L’homme était dans un état d’urgence absolue et son pronostic vital était engagé lorsque les secours l’ont transporté au CHU de Bellepierre.



Le conducteur du scooter, âgé de 35 ans, a lui également été gravement blessé et a été transporté à l’hôpital. Il a tout de même été placé en garde. L’enquête devra définir les circonstances du drame.



