Un scooteriste a trouvé la mort cette nuit à Ste-Rose

Cette nuit, à la Rivière de l'Est, à Sainte-Rose, un scooteriste est entré en collision frontale avec une voiture. Les pompiers sont arrivés rapidement sur place, accompagnés du SMUR. Des gestes de réanimation ont été prodigués à la victime, un jeune homme, en vain.A 2h36, l'opération de secours s'est terminée, et le scooteriste a été déclaré décédé. Ce dramatique accident porte à 26 le nombre de victimes sur les routes réunionnaises depuis le début d'année. Les forces de l'ordre seront sur le qui-vive tout au long de ce week-end de fête nationale et de finale de coupe du monde, afin de prévenir les accidents de la route.