Un scooter contrôlé à 148 km/h en ville

La Délégation Départementale de la Sécurité Routière réalise au quotidien des contrôles routiers, tant en semaine que le week-end. Ce jeudi, les infractions générant les plus fréquemment des accidents ont été ciblées par ses unités. Un scooter a notamment été contrôlé à 148 km/h. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 09:15

Plusieurs opérations de contrôles routiers ont été menées ce jeudi. A Saint-Denis, les forces de l'ordre ont ciblé le boulevard du Chaudron, où 53 excès ont été relevés. Un usager a été mesuré à 90 km/h en agglomération pour une vitesse limite autorisée de 50 km/h.



La vitesse a également été contrôlée sur la commune du Port. Quinze usagers en excès ont été interceptés par les motocyclistes dont un conducteur d’un scooter de grosse cylindrée YAMAHA T-Max. Avec une vitesse mesurée à 148 km/h pour une limite autorisée de 90 km/h, le deux-roues a été placé en fourrière et le permis du conducteur suspendu.



Les conduites avec tenue en main de téléphone ont également été réprimées. Deux motocyclistes du détachement de Saint-Pierre ont verbalisé neuf contrevenants pour ce motif. À Saint-Denis, sept usagers distraits par leur téléphone ont été contrôlés. Lors de ce contrôle, quinze infractions ont été constatées, un conducteur se révélant par ailleurs conduire sous l’emprise de cannabis. Là encore, le véhicule a été confisqué pour être mis en fourrière et le permis du délinquant a été immédiatement retenu.



Toujours à Saint-Denis, en centre-ville, la Compagnie Départementale d’Intervention a contrôlé trois usagers circulant sans assurance. Deux véhicules ont été immobilisés et un est parti en fourrière.





