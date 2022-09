Météo Un samedi sous le vent

Mis à part les restes d'une nuit humide dans l'Est, une journée sèche et ensoleillée est prévue pour ce début de week-end. L'alizé d'Est se renforce au cours de la journée. Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 06:08

Le bulletin du jour de Météo France:



En début de journée, le temps est nuageux sur l'Est du département et quelques faibles précipitations sont encore d'actualité. Ailleurs, le temps est sec et les éclaircies sont déjà bien présentes en direction de la côte Ouest. Cependant, l'amélioration ne tarde pas et une belle journée ensoleillée se profile alors pour tout le monde. Quelques nuages agrémentent néanmoins les hauteurs de l'Ouest dès la mi-journée mais peu ou pas de pluie associée. La fin de journée redevient moins lumineuse sur l'Est avec une nébulosité croissante, annonciatrice d'une nuit à nouveau humide.



Les températures maximales oscillent entre 26 et 29°C d'Est en Ouest sur le littoral. On attend 24°C à Cilaos et 13 à 15°C au Maïdo ou au volcan.



L'alizé d'Est est sensible du côté de Saint-Joseph avec des rafales de 70 à 80 km/h. Sur le littoral Nord, les rafales n'excèdent pas les 60 km/h.es 60 km/h. Le vent est plutôt faible dans les Hauts en matinée mais il se renforce ensuite. On mesure alors 50 à 60 km/h du côté du Volcan, des Plaines et du Maïdo avant la fin de journée.



La mer est peu agitée sur la côte déventée de l'Ouest et agitée à forte dans l'Est. La houle d'alizé reste comprise entre 2 mètres et 2 mètres 50 du Sud de Champ Borne jusqu'au Sud sauvage.