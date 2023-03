A la Une . Un sabre dans le cartable d'un lycéen : Il se rebelle contre les gendarmes et finit en garde à vue

Les gendarmes de La Réunion reviennent sur les contrôles menés dans le cadre du plan "Lékol Trankil" à Bras-Panon près du lycée Paul Moreau le 28 février dernier : Par NP - Publié le Jeudi 9 Mars 2023 à 12:46



Lors des contrôles réalisés aux abords du lycée Paul Moreau à Bras-Panon, les gendarmes ont retrouvé un poing américain sur un jeune et un sabre dans le cartable d'un autre.



Le possesseur de cette dernière arme blanche s'est rebellé lors du contrôle et a été placé en garde àà vue.