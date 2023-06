Un roman graphique : G. Halimi, une jeunesse tunisienne - Une héroïne : Gisèle Halimi

Il y a des femmes inoubliables et il y a les autres. Gisèle Halimi est incomparable, inoubliable. De son existence terrestre elle en a fait une épopée. Une série d’aventures dédiée à la cause des femmes. Pourtant, c’était mal parti pour elle. Son père a attendu plusieurs jours avant d’accepter sa naissance. Il voulait un garçon.



Puis il s’est ravisé. Il a découvert une petite fille fière et d’un tempérament assez trempé. Son entourage, en particulier sa mère Fritna, n’avait de cesse de lui dire « Tu verras, toi aussi tu subiras la loi de Dieu ! Pour nous, les femmes, c'est notre destin de subir ». Et Gisèle va décider un jour que les femmes ne ressembleront pas à sa mère : subissant les charges domestiques, une vie dans l’ombre dévouée aux hommes.



Après de brillantes études à Tunis, elle décide de venir à Paris pour devenir avocate. Une de ses premières défenses sera celle de Djamila Boupacha. Cette dernière est tristement connue pour être activiste militante violée lors de la guerre d’Algérie par des soldats français. Gisèle Halimi portera la voix des femmes pour bien d’autres causes. Entre autres, celles qui réclamaient le libre accès à l’avortement.



Ce roman graphique retrace l’enfance, la jeunesse de Gisèle Halimi à Tunis. Nous découvrons ses parents, sa fratrie et l’enfance difficile de Zeiza Gisèle Elise. Elle était le déshonneur de son père (juste en l’espace de quelques jours…). Sa mère ne la portait pas dans son cœur (pendant des années) . La jeune Gisèle aura le courage d’entreprendre une grève de la faim dans l’espace familial. A 10 ans, elle revendique le droit de ne pas faire le lit de son frère et « mener les corvées des filles ». Elle tient bon et ses parents finissent par… craquer.



Inégalités sociales et aussi racisme lors de son enfance, notre héroïne devine que son indépendance se trouve dans les études. Elle clamera à un public féminin des décennies plus tard « Soyez indépendantes économiquement, c'est une règle de base [...] Ensuite soyez égoïstes ! Rebellez-vous ! Pensez enfin à vous. A ce qui vous plaît. Envoyez balader les conventions, les traditions et le qu'en dira-t-on. Vous êtes importantes. »



Une belle histoire vraie, instructive. Elle se lit rapidement et avec ravissement tant la personnalité de l’héroïne semble déterminée. L’enfance de Gisèle Halimi se déroule à Tunis dans sa ville de naissance aux couleurs « sable ». Quelques pages sont consacrées à l’ensemble de sa carrière. Au fil des pages, nous ressentons le bonheur que les auteurs ont ressenti en réalisant ce roman graphique. Il s’agit de Danielle Masse et Sylvain Dorange dans l’écriture du scénario et le graphisme de l’œuvre.



Une biographie illustrée et inoubliable pour les petites filles et les petits garçons qui prendront le temps de la lire.



Gisèle Halimi – une jeunesse tunisienne

Danielle Masse & Sylvain Dorange – 136 pages

Editions Delcourt