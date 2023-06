A la Une . Un risque d'averses de neige est possible sur le Piton des Neiges ce samedi

Un nouveau front froid va traverser La Réunion ce samedi 24 juin et, si les conditions sont réunies, des averses de neige sont possibles sur le bien nommé Piton des Neiges. Par LG - Publié le Jeudi 22 Juin 2023 à 09:25

L'hiver frappe à nouveau à la porte, un nouveau front devrait traverser l'île dans la journée de samedi, prévoit Météo France. Les pluies pourraient cette fois être bien plus significatives que celles de samedi dernier. On pourrait en effet connaître de fortes averses, en particulier dans le sud et pourquoi pas quelques coups de tonnerre pour accompagner les pluies les plus fortes.



Même si le mauvais temps est surtout actif dans le sud, aucune région ne sera à l'abri d'une averse. Par ailleurs, compte tenu d'un net rafraîchissement, un risque d'averses de neige est possible, mais uniquement sur le Piton des Neiges, en fin de journée.



Le vent reprendra sa marche en avant, il s'accélèrera en même temps que l'arrivée du front froid, soit 70 km/h en rafales attendus l'après-midi sur les plages et 80 km/h au Gros Piton Sainte-Rose.



Quant à la houle, elle continuera également son ascension avec des vagues dépassant les 3 mètres dans le sud et l'ouest l'après-midi.