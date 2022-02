Un revenu universel pour tous : aucun candidat ne le propose

Alors que la campagne présidentielle bat son plein, aucun candidat n'ose proposer un revenu universel pour tous à partir de 18 ans. Pourquoi ? L'idée est loin d'être saugrenue puisqu'elle avait été annoncée en 2017 par Benoît Hamon, et loin d'être discutée par les médias, avait été rangée aux oubliettes, comme si le score du candidat invalidait de facto sa pertinence. Or que constate t on aujourd'hui, dans la société française et reunionnaise ? Une détresse accrue pour tous les citoyens qui n'ont pas l'âge pour bénéficier du RSA, une population étudiante qui ne peut pas joindre les deux bouts, même avec la bourse, une frange de travailleurs appauvrie depuis le 15 du mois, et des difficultés grandissantes pour les smicards et autre classe très moyenne, qui payent plein tube impôts, charges, et autres cotisations sociales. Jusqu'à quand cette société va t elle tenir ? Quand certains defiscalisent à tour de bras, quand d'autres beneficient de crédits et de niches fiscales, pourquoi les moins fortunés et tout juste au dessus du seuil de pauvreté, devraient tout payer ? La justice sociale, et si les mots ont encore un sens, Mesdames et Messieurs les candidats, si vous deviez enfin vous préoccuper de ce peuple qui vous élit, serait de lui garantir les moyens élémentaires de sa survie, sans distinction de classes, ni de schémas obsolètes, qui entretiennent l'illusion d'un partage inexistant parmi ses citoyens.