Un retraité réunionnais victime d'un meurtre sordide en Seine-Saint-Denis

Que s’est-il passé début septembre en Seine-Saint-Denis ? Dans un appartement de la cité des Poètes à Pierrefitte-sur-Seine, le corps d’un retraité a été retrouvé en état de décomposition mais aussi couvert de plaies et d’ecchymoses, relate le journal Le Parisien.



La victime d’origine réunionnaise était âgée de 81 ans. C’est sa belle-fille, alertée par sa mère qui n’avait plus de nouvelles de son compagnon, qui a fait la triste découverte.



Selon les résultats d’autopsie, le décès remonterait à début septembre, entre le 1er et le 4, dans ce quartier réputé sensible de la Seine-Saint-Denis. C’est aussi l’autopsie qui a permis de déterminer que la victime avait été poignardée à plusieurs reprises.



La brigade criminelle de Paris continue son enquête. Les policiers étudient notamment la piste d’un cambriolage qui aurait mal tourné puisque l’appartement du vieil homme a été retrouvé ravagé, et plusieurs objets dont son trousseau de clés, avaient disparu.



Ce lundi, une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire aggravé par le parquet de Bobigny.