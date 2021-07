Faits-divers Un réseau de stupéfiants démantelé dans l'Est

Les gendarmes de la brigade de Saint-Benoît ont interpellé 6 personnes en milieu de semaine. Ils pourraient être impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants entre La Réunion et Maurice. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 5 Juillet 2021 à 19:15

Ils ont été placés en garde à vue pendant 96 heures et seront déférés ce mardi dans la journée devant le tribunal judiciaire de Champ Fleuri en vue d'une mise en examen.



Les suspects ont été interpellés par la brigade de recherches de gendarmerie de Saint-Benoît en fin de semaine dernière lors d'un échange de marchandises après plusieurs mois d'enquête. Deux premiers individus ont été arrêtés puis leurs 5 acolytes. Les militaires ont saisi de l'argent liquide, des armes, du zamal, des véhicules et des téléphones.



L'investigation lancée en début d'année a permis aux enquêteurs de déterminer que les suspects prenaient part à un trafic entre Maurice et La Réunion.



