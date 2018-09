Un requin tigre prélevé à Saint-Leu et un appât mordu à la Pointe du Diable

Un requin a été pêché dans la nuit de mercredi à jeudi en face du cimetière de Saint-Leu dans le cadre du Programme Réunionnais de Pêche de prévention. Le squale, un requin tigre, mesurait 2m20.



Le Centre de ressources et d’appui sur le risque requin renouvelle également son appel à la prudence puisque mardi, un appât a été mordu du côté de la Pointe du Diable à Saint-Pierre.



Il y a quelques jours, deux requins tigre avaient déjà été prélevés à Saint-Paul et l’Etang Salé et une palangre verticale avec alerte de capture (PAVAC) avait signalé un appât mordu à Trois Bassins.