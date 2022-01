Un requin tigre de 4m capturé à Trois Bassins

Les conditions météo de ces derniers jours avec les successions d'épisodes de fortes pluies et de crues sont des conditions propices à l'aggravation du niveau de risque d'attaque de requin. En effet, avec l'apport d'eau douce et sale des rivières et des ravines en mer, les plans d'eau sont par endroit turbides et sales ; des conditions favorables au rapprochement des animaux dangereux près des côtes !



Un requin tigre de 4m a été capturé sur la Palangre Verticale avec Alerte de Capture (PAVAC) ce matin à 04h17 à Trois Bassins. Les spécimens de cette taille restent très dangereux.



De plus, Météo France annonce de nouvelles fortes pluies / orages sur le Nord et l'Est de l'île et même si actuellement le temps est plus calme sur les autres régions, des averses devraient se développer cet après-midi sur les régions sous ce flux de secteur nord, c'est-à-dire, l'ouest, le sud-ouest et le sud... Une très grande prudence est à observer aujourd'hui et dans les jours à venir.