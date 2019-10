Un requin observé à 300 mètres du spot de surf de St-Leu

Un requin non identifié d’environ 2 mètres a été observé aujourd'hui par un parapentiste à Saint-Leu près de la bouée de la Réserve Marine, à environ 300 mètres du spot de surf de la Tortue.



Suite à l'observation, le dispositif de pêche post-observation a été déclenché cet après-midi à 14H pour une durée de 72 heures. 3 PAVAC et 1 PHF vont être déployées durant la période, dans un rayon d’un mile nautique à compter de la bouée de La Réserve Marine, lieu de l'observation.



Le Centre Sécurité Requin rappelle à tous les usagers d'observer la plus grande prudence dans leurs activités en mer.