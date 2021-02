A la Une . Un requin-marteau pris dans les filets des Roches Noires

Un squale sur la liste des espèces protégées a été retrouvé mort ce matin, emmêlé dans les filets de protection de la baignade aux Roches Noires à Saint-Gilles. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 12:13 | Lu 901 fois

La découverte a été faite ce matin lors d'inspection quotidienne des filets de baignade avant que les maîtres-nageurs-sauveteurs décident d'autoriser ou non les activités nautiques aux Roches Noires.



Un requin-marteau de plus de deux mètres s'est emmêlé dans le filet de protection de la baignade dans la nuit. Ce squale meurt dès qu'il ne peut plus avancer, et n'a donc pas survécu. Le Centre Sécurité Requin a été alerté et est venu prélever ce requin qui se trouve sur la liste des espèces protégées.



La baignade est donc interdite depuis ce matin sur la plage des Roches Noires. L'inspection des filets qui s'est achevée en fin de matinée a permis de déterminer qu'il n'y avait pas dégâts sur le dispositif. La baignade pourrait donc à nouveau être autorisée dès demain sur le secteur.



Une triste première



Virginie Sallé est adjointe de quartier à la mairie de Saint-Paul, déléguée à St-Gilles et à la sécurisation des plages. Elle déplore : "C'est la première fois qu'un requin-marteau se prend dans le filet depuis 4 ans. Il n'y avait pas eu cela non plus dans le filet précédent."



Elle ajoute : "On s'aperçoit que le filet de protection fait son travail et fonctionne. Mais nous regrettons que le requin pris dans le filet soit sur la liste des espèces protégées."



L'élue précise que des changements auront bientôt lieu au niveau de la sécurisation des Roches Noires : "On va passer comme à celui de Boucan Canot, à des mailles plus petites, de 30 sur 30 au lieu de 40 sur 40."



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur