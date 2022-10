Un requin mako, espèce en danger d'extinction, meurt emmêlé dans une ligne de pêche du CSR

Avec près de 2041 heures de pêches cumulées en septembre, le CRS continue sa mission de captures préventives des requins bouledogues et tigres. L'activité s'est surtout concentrée sur la côte Ouest, avec une majorité des opérations entre Saint-Gilles, Trois-Bassins et la baie de Saint-Paul.



C'est justement dans la baie de Saint-Paul qu'une PAVAC (Palangre Verticale avec Alerte de capture) a alerté le CRS. Se rendant sur place avec le pêcheur, l'assistant scientifique du CRS n'a pu que constater que l'animal qui avait mordu était déjà mort. Il semblerait que le requin mako se soit emmêlé dans ligne dès qu'il a mordu. D'une longueur de 1,82 mètre, l'animal appartient à une espèce en danger d'extinction, qui n'est pas connue pour être dangereuse pour l'homme. Il fait partie des espèces les plus menacées au monde, la principale raison de son déclin étant la pêche accidentelle.



Au cours de ce même mois, six autres PAVAC ont été déclenchés, mais à l'arrivée du pêcheur, l'animal avait réussi à s'enfuir.



Depuis le lancement du programme de capture, le CRS déclare avoir capturé 53 requins bouledogues et près de 314 tigres.