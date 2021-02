Faits-divers Un requin juvénile observé dans le lagon de Saint-Gilles

Un requin juvénile a été aperçu hier vers 18h30 dans le lagon devant l’hôtel le Récif. L’observation a été relayée par le Centre de sécurité requin. Par NP - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 14:09 | Lu 492 fois





Le jeune requin "est passé tranquillement entre moi et mon mari. Nous l’avons bien observé à moins d’un mètre de distance. Le requin était très calme. La marée était très basse. Le requin faisait environ 70 cm de couleur gris foncé avec des légères pointes noires sur la queue et la dorsale", indiquent les baigneurs.



La semaine dernière, un requin juvénile a également été observé dans le lagon de Saint-Pierre.