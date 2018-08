Un requin juvénile de 1,15m capturé dans le port de St-Gilles

Un requin juvénile d'1,15m environ a été pêché cet après-midi peu avant 15h dans le port de Saint-Gilles par les pêcheurs du Programme réunionnais de pêche de prévention requin.



Une opération qui a débuté à 12h30 sous l'égide du coordinateur des pêches, du coordinateur scientifique du Centre de ressources et d'appui sur le risque requin (CRA), en partenariat avec l'aquarium et les exploitants du port de Saint-Gilles.



Plusieurs pans de filets ont été déposés par les pêcheurs pour ratisser le bassin et permettre la capture du squale.



"La gestion des entrées et sorties des bateaux de plongée et plaisanciers a été accompagnée avec succès", écrit le CRA sur sa page Facebook.