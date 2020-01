Un requin de plus de 4m capturé au large de St-Gilles

Un squale a été prélevé jeudi soir vers 23h au large de St-Gilles à proximité du port.

Il s’agit d’un requin-tigre, une femelle de 4m15.



Un spécimen d’une taille impressionnante mais se situant néanmoins dans la moyenne. Le requin-tigre mesure en général 3 à 4m et peut atteindre plus de 5m pour les plus grands spécimens.



Des opérations de pêche ont également été menées mercredi entre l’Etang Salé et St-Leu. Un requin bouledogue mâle d’1m60 a été capturé vers 23h.



Le 13 janvier à 7h35, un requin tigre femelle de 3m20 a été prélevé au large de Trois Bassins.