Faits-divers Un requin de 3 mètres observé à l'Etang-Salé

Un requin dont l'espèce n’a pu être identifiée a été aperçu ce mercredi au large du bassin pirogue. Le Centre de sécurité requin appelle à la prudence. Par NP - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 14:20 | Lu 91 fois





Le Centre appelle à la plus grande prudence. "Le dispositif de pêche post observation a été déclenché pour une durée de 72H et le poste MNS informé". La flamme Rouge Requin a été hissée. La baignade est donc strictement interdite durant cette période.

Un pêcheur en canot a aperçu ce mercredi matin un requin de 3 m au large du bassin Pirogue à proximité du lieu dit "La vieille pompe" à l'Etang-Salé. L'animal "est passé sous son embarcation. Le requin chassait un poisson, mais il n était pas intéressé par sa ligne", a témoigné le pêcheur au Centre de sécurité requin.





